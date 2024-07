Cuiabano, Everton Ribeiro e Caio Alexandre disputam bola no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, entre Botafogo e Bahia, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 30/07/2024 - 23:28 • Rio de Janeiro

Botafogo e Bahia empatam em 1 a 1, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Carlos Alberto abriu o placar para o time da casa e Cauly descontou para o Tricolor de Aço. Com o empate, a decisão vai ficar para o jogo da volta em Salvador, na semana que vem.

Torcida do Botafogo faz a festa com mosaico em primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil no Nilton Santos. Confira:

Como foi a partida?

Em noite chuvosa no Rio de Janeiro, o Botafogo encontrou rapidamente o caminho para o gol. Carlos Alberto abriu o placar para os donos da casa com assistência de Igor Jesus logo aos oito minutos do primeiro tempo. A partir daí, o jogo ficou aberto para os dois lados. O Bahia melhorou na partida e trouxe perigo ao gol alvinegro, até que Caio Alexandre encontrou Arias na direita e fez o arco na medida pra Cauly, que apareceu nas costas da defesa pra empatar o marcador.

O jogo esfriou na segunda etapa. As duas equipes recuaram e foram mais cautelosas ao subir para o ataque. O Botafogo chegou mais vezes com perigo ao gol adversário, mas não conseguiu converter em gols. Poupado no primeiro tempo, Tiquinho Soares entrou em campo para o delírio da torcida, mas o placar permaneceu igual para as duas equipes.

O que vem por aí?

Agora o Botafogo volta à campo no sábado (3), às 20h, contra o Atlético-GO, no Antonio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida de volta da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira (7), em Salvador. O Alvinegro terá uma sequência de jogos decisivos fora de casa, em que busca voltar à liderança do campeonato nacional, e a classificação no mata-mata.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BAHIA

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 30 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN).

⚽ Gols: Carlos Alberto (8'); Cauly (45+1')

🟨 Cartões: Everaldo (Bahia)

Igor Jesus marcado por Victor Cuesta em Botafogo x Bahia pelo jogo de ida da Copa do Brasil, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique; Savarino, Carlos Alberto, Igor Jesus

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel e Thaciano.