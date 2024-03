Botafogo define favorito e está próximo de contratar técnico português

Artur Jorge é o atual técnico do Braga (Foto: Divulgação / SC Braga)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo definiu um português como seu novo técnico. Atual treinador do Braga, Artur Jorge está próximo de assumir o comando do Glorioso, mais de um mês após a demissão de Tiago Nunes. O interino Fábio Matias segue comandando os treinos até, pelo menos, a estreia na Libertadores. As informações são do portal "ge".

O técnico de 52 anos foi escolhido por John Textor, que buscava um nome de mentalidade ofensiva e perfil de liderança. Artur Jorge é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias, mas não assumirá o Botafogo a tempo da partida contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (3).

Artur iniciou sua carreira no time sub-19 do Braga e assumiu a equipe B na sequência. Após passagem pelo Tirsense, retornou para comandar o time sub-15 dos Guerreiros do Minho, em 2017, e foi ganhando espaço dentro do clube até chegar ao elenco principal, em 2022.

Na atual temporada, o Braga é o 4º colocado do Campeonato Português, com 53 pontos em 26 rodadas. A equipe tem o terceiro melhor ataque da competição, com 55 gols marcados, e é a sétima em gols sofridos, com 34. Além disso, o time de Artur Jorge é o que mais finalizou no campeonato, o que mostra o perfil ofensivo que procurava o Botafogo.

Treinador do Braga, português Artur Jorge está próximo de ser contratado pelo Botafogo (Foto: Divulgação / SC Braga)