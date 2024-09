Botafogo define escalação com novidades para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Botafogo comemora vitória sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, que valeu a liderança. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 20:06 • Rio de Janeiro

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (14,) em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Os times entram em campo a partir das 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão do Premiere. O Glorioso é o líder do campeonato, enquanto o Timão ocupa a 18ª.

▶️ Botafogo pode ter novidades para a partida contra o Corinthians

Para o duelo entre os alvinegros, Artur Jorge aproveitou a pausa da Data Fifa para integrar os reforços ao resto do elenco. Por isso, Vitinho fará sua estreia com a camisa do Botafogo neste sábado (14). O lateral assume a vaga de Cuiabano.

Vale lembrar que o técnico Artur Jorge também está suspenso pelo terceiro amarelo. O Botafogo será comandado pelos auxiliares Franclim Carvalho e João Cardoso.

Yuri Alberto, jogador do Corinthians, disputa lance com Cuiabano, jogador do Botafogo, durante partida na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

🚨 Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Corinthians

26ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ ESCALAÇÕES:

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

John, Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Caetano, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheuzinho; Matheus Bidu; José Martínez, Raniele e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.