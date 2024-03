John Textor, proprietário da SAF do Glorioso (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 11:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo caminha para uma redução drástica de suas dívidas e, após apresentar à Justiça os termos de adesão para Recuperação Extrajudicial, obteve 70% de adesão dos credores. O clube pretende quitar valores que superam R$ 400 milhões.

Os credores (aqueles que têm direito a receber os pagamentos do clube carioca) optaram entre três modalidades de pagamento. O processo irá para análise do magistrado e, posteriormente, à homologação.

A partir da homologação, o plano do Botafogo é quitar os créditos cíveis no prazo de 15 anos. Vice-presidente executivo do clube, Jonas Marmello foi um dos gestores responsáveis pela negociação com os credores e definiu a situação como um "desafio superado com sucesso".

- É um grande orgulho termos superado mais um desafio com sucesso. Após meses de negociações, conseguimos demonstrar a importância da aprovação da Recuperação Extrajudicial para a resolução dos passivos cíveis do Botafogo. Mais do que isso, conseguimos conquistar a confiança da maioria dos credores sobre o projeto e a visão da Eagle Holding (empresa de John Textor) para o Botafogo e a indústria do futebol no Brasil. Conquistas importantes, como esta, serão a base de um futuro ainda mais Glorioso - disse, ao Lance!.

Noite da transformação do Botafogo em SAF (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Entre os credores estavam empresários famosos do futebol, como Eduardo Uram e Giuliano Bertolucci. Além deles, o ex-jogador Rodrigo Beckham cobra valores do Glorioso.

Eduardo Iglesias, assessor especial do Botafogo, negociou as dívidas com os gestores e ressaltou o caso do ex-atleta, que tem mais de R$ 8 milhões a receber e já gerou penhora de receitas do clube em razão do débito.

- No caso do Rodrigo, existia uma chateação muito grande com o clube pela forma como a relação havia sido conduzida nos últimos 23 anos, período que ele saiu do clube e não recebeu grande parte do que era devido. Hoje ele é um torcedor do clube, um cara que ajuda sempre que é chamado, além de um amigo pessoal. Pode-se dizer que essa ferida foi cicatrizada. Hoje essa relação de um cara que foi tão importante para o Botafogo dentro e fora de campo e isso sem dúvida é mais um ponto positivo de todo esse processo - afirmou Iglesias.

O Botafogo se transformou oficialmente em SAF em meados de março de 2022. O Glorioso chegou a acumular uma dívida total de R$ 860 milhões.