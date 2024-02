Com pouco tempo de treino com o Botafogo, Luiz Henrique fez sua estreia contra o Flamengo, retornou à Espanha por conta de uma festa de aniversário da filha e voltou a campo diante do Volta Redonda. Embora tenha começado a partida no banco, o camisa 99 entrou no decorrer do jogo e pediu para sair antes do apito final.