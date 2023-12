O Botafogo foi do céu ao inferno nesta temporada. O Alvinegro começou 2023 de maneira melancólica no Campeonato Carioca. Após, o time abriu uma vantagem histórica no Campeonato Brasileiro, que para a frustração dos torcedores foi perdida de maneira inacreditável. Em meio ao caos, o Lance! separou três jogadores que se destacaram no ano.