No início da temporada, Jeffinho e Júnior Santos vêm sendo os grandes destaques do Alvinegro no início de 2024. Enquanto o reforço do Lyon é o artilheiro da equipe no Campeonato Carioca com três gols, o camisa 37 já balançou as redes duas vezes e é uma válvula de escape pelo lado direito por conta de sua força e velocidade.