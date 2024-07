Botafogo anuncia a contratação do atacante Igor Jesus

Divulgação/Botafogo







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 19:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou a contratação do atacante Igor Jesus, de 23 anos, que chega do Shabab Al-Ahli. Ele tem pré-contrato de quatro temporadas assinado desde fevereiro com o Glorioso, portanto, fica até 2028. O vínculo passa a valer nesta segunda-feira (1º), mas o jogador só poderá atuar na 17ª rodada do Brasileirão, quando a janela de transferências abrir.

O reforço alvinegro já passou por exames e avaliações e iniciou os treinamentos com os novos companheiros de equipe.

O Botafogo é o vice-líder do Brasileirão, com 24 pontos, mas corre risco de perder a posição ao final desta 13ª rodada do campeonato. O time tem sete vitórias, três empates e três derrotas até aqui, além de 21 gols marcados e 13 sofridos.

Números de Igor Jesus na carreira

Revelado no Coritiba, Igor Jesus já atuou em 135 jogos na carreira, marcando 48 gols e dando 22 assistências. Desde 2021 vestia a camisa do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, com 43 gols e 20 assistências em 86 jogos.