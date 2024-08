Botafogo acerta a contratação de volante do Atlético-MG

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo segue reforçando sua equipe, inclusive nas divisões de base. Agora, o Glorioso acertou a contratação do volante Paulo Gustavo, de 19 anos, e que estava no Atlético-MG. O contrato será até junho de 2026.

Paulo Gustavo completou toda sua formação de base no Atlético-MG, onde esteve registrado desde os 14 anos. Na temporada atual, atuou em dez partidas pelo time sub-20 do clube mineiro, demonstrando suas habilidades como volante ao marcar dois gols. Seu desempenho consistente nas categorias de base tem chamado a atenção, mostrando potencial para futuras oportunidades no time principal.

O novo reforço do Botafogo poderá fazer sua estreia na próxima semana, em um confronto contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida está marcada para quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, o que aumenta as expectativas para ver o jogador em ação. Essa oportunidade permitirá ao atleta mostrar suas habilidades em um ambiente competitivo e contribuir para a equipe em uma competição nacional importante.