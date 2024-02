Apesar do péssimo gramado do Bezerrão, os times buscaram o gol e fizeram um primeiro tempo movimentado. O Botafogo abriu o placar com Lucas Halter, de cabeça, aos 44 minutos de jogo. Na segunda etapa, ampliou com Eduardo, de pênalti, após intervenção do VAR. A vitória parecia ser questão de tempo, mas o Nova Iguaçu foi valente e conseguiu empatar com dois gols de Carlinhos, artilheiro do Carioca com 5 gols. O Glorioso sofreu pressão nos minutos finais e quase sofreu a virada, mas conseguiu segurar o resultado.