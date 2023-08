Alvo para o setor ofensivo do Botafogo, o nome de Valentín Adamo é visto com expectativa pela cúpula alvinegra. O jogador de 21 anos está por detalhes de desembarcar no clube para ser a alternativa a Tiquinho Soares. E as lembranças deixadas em seu clube anterior dão ainda mais esperança em torno do seu futebol.