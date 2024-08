Atlético-GO x Botafogo: como é o retrospecto do confronto?

Luiz Henrique comemora gol pelo Botafogo, no Estádio Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Atlético-GO e Botafogo se enfrentam neste sábado (3), às 20h (de Brasília), no Estádio Antônio Aciolly, em Goiânia. O duelo coloca frente a frente dois times em situações contrárias: enquanto o Glorioso é o vice, empatado em pontos com o Flamengo, o Dragão é o lanterna, com apenas 12 pontos conquistados.

Mas, afinal, o que os números do duelo podem dizer sobre o confronto?

Atlético-GO x Botafogo: Raio-X

Os clubes se enfrentaram em um total de 15 partidas, com vantagem direta para o lado carioca. O Botafogo venceu seis vezes e perdeu três, além de outros seis empates. No duelo do primeiro turno do Brasileirão 2024, o Glorioso venceu por 1 a 0, com gol de Mateo Ponte no Nilton Santos.

Aliás, o triunfo recente quebrou uma sequência negativa para os alvinegros: antes desta partida, o Glorioso não vencia o Dragão desde 2015. Foram seis jogos no recorte, com quatro empates e duas derrotas.

Fatos do confronto

1 - Apenas uma das última cinco partidas teve mais de dois gols no placar

2 - O Botafogo não vence o Atlético-GO fora de casa desde o Campeonato Brasileiro de 2012

3 - Os últimos quatro jogos em Goiânia terminaram empatados

4 - O placar comum das partidas em Goiânia é o 1 a 1

5 - O Botafogo marcou gols em sete dos últimos oito jogos contra o Atlético-GO

Informações gerais da partida

Atlético-GO x Botafogo

Data: 03/08/2024, às 20h (de Brasília)

Estádio: Antônio Aciolly, em Goiânia (GO)

Transmissão: Premiere