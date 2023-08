- O Janderson é o exemplo perfeito daquilo que é um jovem valor e que nós não podemos colocar uma pressão tremenda em cima dele. Ele tinha feito no Santos uma boa entrada, depois não me recordo agora o jogo, mas foi a opção. Quis ver outros jogadores naquela posição, optei por ver primeiro o Júnior (Santos), porque o Júnior já tinha jogado naquela posição e o Carlos Alberto também vinha a desempenhar muito bem naquela posição e depois tinha uma entrada muito boa no último jogo internacional. E senti que hoje a equipe poderia iniciar da mesma forma que iniciou a segunda parte, e o Janderson fez um jogo seguro - afirmou, ao fim do empate em 0 a 0 com o São Paulo.