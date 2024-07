Artur Jorge vê justiça em vitória do Botafogo contra o Palmeiras: ‘Quero destacar o desempenho’

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Publicada em 18/07/2024

O Botafogo venceu o Palmeiras nesta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. No fim, o técnico Artur Jorge se mostrou bastante satisfeito com o resultado, elogiando a produção ofensiva da equipe.

- Cada jogo é um jogo e tem uma história. Jogo importante para nós. Essa vitória nos dá continuidade na liderança do campeonato, mas quero destacar o desempenho. Jogo com muita intensidade, equipes em busca da vitória e intensas. Isso valoriza nossa vitória, o Palmeiras nos criou dificuldades. Para quem assistiu e viu o jogo, ficou satisfeito. Tivemos a oportunidade de desempenhar o plano de jogo muito bem. Fomos comprometidos e capazes nas nossas ações e isso justifica a vitória, muito importante para nós.- contou.

Mesmo focando no desempenho coletivo, o treinador também fez questão de exaltar Tiquinho Soares, autor do gol da vitória na partida.

- O futebol tem essas coisas, podermos ficarmos satisfeitos com o gol do Tiquinho, merecido pelo trabalho dele e a importância na equipe. Hoje ele teve uma missão diferente, de defender na primeira fase. Acabou que estava no lugar certo na hora certa. Fez um jogo tremendo, destaco sua entrega pelo coletivo. É o mais importante ter jogadores comprometidos, dando o máximo para vencer. Como treinador tenho que ficar satisfeito, é isso que nos move. Para continuar sendo um Botafogo forte.

A partida

Em um primeiro tempo bem equilibrados, ambas as equipes conseguiram chegar com perigo ao gol adversário, mas não conseguiram converter em gols. O Palmeiras começou melhor, mas o Botafogo passou a criar mais para o final da primeira etapa, que terminou sem gols.

No segundo tempo, o time da casa manteve o bom ritmo e chegou ao gol logo aos dez minutos com Tiquinho Soares, após uma boa jogada de Luiz Henrique. A partir daí, o Botafogo apenas segurou o resultado. O Alviverde contou com a estreia de Felipe Anderson para tentar buscar o gol, mas sem sucesso. Agora, Glorioso chega aos 36 pontos e se consolida na liderança, enquanto o Verdão é o vice com 33.

Botafogo e Palmeiras disputaram a liderança do Campeonato Brasileiro em jogo acirrado no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Alexander Barboza, Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López.