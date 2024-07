Artur Jorge se anima com trio de reforços do Botafogo: ‘Jogadores que vêm para ajudar’

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 14:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu mais uma no Brasileirão e a expectativa é que a coisa só melhore. Agora, a equipe já vai passar a contar com três reforços importantes para a sequência do Brasileirão. Almada, Igor Jesus e Allan foram apresentados à torcida neste domingo (7), com direito a show de luzes.

O técnico Artur Jorge valorizou a contratação destas peças, que aumentam o leque de opções para a restante do campeonato.

– Como disse a vocês, iríamos tentar procurar acrescentar valor ao elenco, é nesse sentido que contratamos esses três jogadores, para podermos ficar de fato com elenco mais forte, mais capaz, com jogadores de características diferentes. Alguns até que podem ser mais valias em cada uma de suas posições e alguns deles até polivalentes dentro do jogo. Nessa altura estão num período de integração, temos que dar valor ao que fizemos hoje (domingo). São jogadores que vêm para ajudar o Botafogo a ser mais forte ainda – disse Artur após a vitória em cima do Atlético-MG.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo vence o Atlético-MG e mantém disputa acirrada no Brasileirão

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 0, na noite deste domingo (7), no Nilton Santos, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Glorioso foram marcados por Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino. Com a vitória, o clube alvinegro chega aos 30 pontos, mesma pontuação do vice-líder Palmeiras.

Luiz Henrique comemora seu gol com Danilo Barbosa durante partida contra o Atlético-MG no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)