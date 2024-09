Igor Jesus garantiu a vitória do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 01:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Igor Jesus foi o grande protagonista da vitória do Botafogo sobre o Fortaleza. O atacante marcou dois gols, que garantiram a volta do Alvinegro para a liderança. O técnico Artur Jorge rasgou elogios ao jogador.

O Igor é um jogador que cada vez está mais entrosado com todo o elenco, com a ideia que nós queremos para sua posição específica e para aquilo que é o seu comportamento da dinâmica do time. Jogador que tem capacidade muito forte de integração, competência, e isso ajuda sempre para ter uma integração mais fácil, com resultados imediatos. Não me refiro só aos gols marcados, mas também ao seu desempenho. É um jogador que está para nos ajudar como todos os outros. Chegou há pouco tempo, mas está identificado aos valores, à ideia deste novo Botafogo. E veste de fato essa camisa porque tem todos os seus comportamentos da identidade Botafogo — elogiou Artur Jorge

Artur Jorge também fez um balanço dos reforços que chegaram ao Botafogo nesta janela de transferências. Na avaliação do técnico português, o balanço do Alvinegro no mercado é extremamente positivo.

- Nós procuramos acima de tudo fazer reajustes, como todos os outros, tendo em conta nossos próprios objetivos. Que são também ter consistência das nossas exibições. Podemos estar na luta e brigar por decisões, para nós é importante. E fizemos um trabalho que é de toda uma estrutura, de pessoas que trabalham em função do Botafogo, para que possamos ter uma equipe cada vez mais forte. Creio que acrescentamos de fato valor, conseguimos trazer peças importantes para dentro de um time que já é comprometido. Tivemos em conta também o perfil que procuramos, não só nas suas competências técnica ou táticas, mas o que é poder o encaixe dentro dos valores que volto a falar, valores Botafogo. Para ter essa ambição, carregados de determinação, e tivemos essa capacidade. Alguns já demonstraram mais ativos desde que chegaram, outros em processo de procura de espaço porque não podem jogar todos (risos). Temos que ter essa noção. E podemos esperar o que temos para apresentar até amanhã e concluir um trabalho que é feito há algum tempo - analisou.

Adryelson é o sétimo reforço do Botafogo nesta janela (Foto: Reprodução/Instagram - @adryelson98)

Agora, o Botafogo descansa por duas semanas em razão da Data Fifa. O Alvinegro volta à campo no sábado (14) contra o Corinthians, às 21h (Brasília), no Nilton Santos.