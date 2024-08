Foto: Luiz Erbes/AGIF







Publicada em 11/08/2024 - 14:33 • São Paulo (SP)

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, admitiu que o time não jogou bem na derrota para o Juventude por 3 a 2, na manhã deste domingo (11), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time vê a liderança em risco ao final desta rodada. Após a partida fora de casa, o treinador afirmou que o jogo foi abaixo do esperado.

- Fizemos um jogo abaixo da nossa normalidade. Temos que perceber porque não conseguimos superar o adversário. Creio que o momento defensivo e como tão mal estivemos nesse período valida este resultado - afirmou Artur Jorge.

O Glorioso sofreu três gols antes de esboçar a reação, no segundo tempo. A tentativa de reverter o resultado negativo, no entanto, não deu resultado, já que o time carioca deixou o gramado em Caxias do Sul sem pontuar nesta rodada.

- São três competições que nós tivemos, perdemos a última (Copa do Brasil) para o Bahia há quatro dias. Não viemos desfalcados, viemos com aquilo que era possível de, hoje, aqui ter. A verdade é que hoje não conseguimos ser uma equipe tão forte como deveríamos ter sido - falou o treinador.

Agora, o Botafogo vira sua chave para focar na Libertadores. Na quarta-feira (14), o time recebe o Palmeiras, no Nilton Santos, para o duelo de ida das oitavas de final da competição.

- A vantagem está em não pensarmos nessa diferença. Cada um dos jogos têm a máxima importância, independentemente de termos jogado há quatro dias pela Copa do Brasil e de jogarmos daqui a três dias pela Libertadores. Quero que meus jogadores tenham foco máximo em tudo, ainda que o campeonato ainda tenha vários jogos. Não quero a falsa sensação de que haverá um ou outro jogo menos importante. Cada jogo conta para as contas no final - completou o treinador.