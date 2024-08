Botafogo perde para o Juventude e vê liderança do Brasileirão ameaçada

Foto: Luiz Erbes/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 11/08/2024 - 13:03 • São Paulo (SP)

O líder Botafogo jogou mal diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, e saiu de campo derrotado, por 3 a 2, na manhã deste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. O time da casa chegou a abrir três gols de vantagem e, na etapa final, o Glorioso esboçou uma reação, mas não foi suficiente para pontuar. Com o resultado, o Flamengo, que enfrenta o Palmeiras mais tarde, pode empatar com rival em número de pontos. Os gols da partida foram marcados por Daniel Boza, Carrillo e Marcelinho. Cuiabano e Marçal diminuíram para o time carioca.

O jogo

O Botafogo iniciou a partida de forma muito desorganizada, não fazendo jus ao posto que ocupa na tabela de classificação do Brasileirão. O fraco jogo coletivo e individual fez com que o time paulista saísse para o intervalo na desvantagem numérica: 2 a 0, com dois gols sofridos em jogadas aéreas. O primeirom com Danilo Boza após rebote de escanteio e, o segundo, com Carrillo no último minuto primeiro tempo.

Na etapa complementar, nada mudou. O Botafogo seguiu irreconhecível e viu o Juventude marcar o terceiro com apenas dois minutos, com Marcelinho, após contra-ataque. A partir daí, o Botafogo pareceu ter acordado e começou a apertar o adversário, até que chegou ao gol com Cuiabano, aos 23, enquanto Marçal diminuiu a diferença aos 35.

O que vem por aí?

Pelo Brasileirão, as equipes voltam a campo no próximo domingo (18). O Botafogo recebe o Flamengo, no Nilton Santos, às 18h30, enquanto o Juventude vai à Ligga Arena encararo Athletico, às 16h. Antes, no entanto, o Glorioso joga pela Libertadores. Na quarta-feira (14), o time recebe o Palmeiras, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude 3 x 2 Botafogo

Brasileirão - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 11h

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi (RS)

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

📺 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Matheus Claus; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Edson Carioca e Gilberto.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Lucas Halter (Bastos), Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore (Allan), Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Óscar Romero (Matheus Martins) e Thiago Almada (Carlos Alberto); Savarino e Igor Jesus.