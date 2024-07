Artur Jorge admite dificuldade para montar time do Botafogo sem Eduardo e Junior Santos

Foto: Vitor Silva/Botafogo.







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 01:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Bahia empataram em 1 a 1, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Ao fim do jogo, Artur Jorge, técnico do Glorioso, admitiu que os desfalques tornaram a missão da equipe mais díficil.

-A dificuldade é que todos nós temos quando não temos todo o elenco à disposição. Eu ou qualquer outro técnico tem a dificuldade de achar soluções. As soluções que temos que encontrar estão aqui dentro, vamos procurando, como disse, alguns jogadores fazendo algumas posições novas para preencher a ideia que temos para o jogo, mas isso faz parte ao longo da temporada em que temos, às vezes, dificuldade por excesso, por termos todos disponíveis para jogar e outras vezes em que tenhamos limitações para algumas posições, portanto isso faz parte do trabalho ao longo do ano, com esses altos e baixos. E o processo defensivo, creio que fomos melhores na segunda parte, fomos eficazes no processo defensivo no segundo tempo, fizemos alguns ajustes no intervalo para poder corrigir e defender uma equipe que é muito dinâmica.

- Não é nossa estratégia (jogar com jogo direto), temos consciência de que esse tem sido o nosso maior defeito nesta altura, temos mostrado alguma intranquilidade, alguma precipitação e perdendo a bola muito cedo e tomando decisões menos acertadas e deixamos de tomar decisões mais pausadas, mais serenas e com mais gente envolvida. Estamos fazendo algumas coisas que eu não gosto, que é muito jogo direto, de termos a bola rapidamente na baliza contrária, temos que encontrar um equilíbrio, não estamos no nosso melhor momento, poderia existir muitas razões para justificar, eu tenho que encontrar as soluções porque é verdade que temos essa baixa no desempenho, ou seja, o jogo direto não nos favorece muito, a verticalidade sim, quero manter isso, mas temos que procurar melhores caminhos daqueles que temos procurado nos últimos jogos - comentou.

- Não há momentos ideais, tendo em vista dos últimos três resultados onde empatamos duas e perdemos uma, o que não tem sido normal ao longo da temporada, mas faz parte do processo e do trajeto, existem muitas variáveis que nos fazem passar por isto, assim como já falamos sobre cinco, seis vitórias seguidas, é uma temporada longa com muitos obstáculos. O próximo adversário é muito difícil, não podemos pensar que é fácil e pensar que vai facilitar nossa vida para mudarmos essa sequencia de jogos sem ganhar. Tenho falado muito desde do início, equilíbrio e gestão de expectativas e podermos também ter consistência. consistência temos tido, estamos em primeiro, mesmo que empatados, estamos competindo na Libertadores. Devemos ter o controle das expectativas, não vai ser fácil e temos que nos manter serenos, unidos para manter no caminho que queremos, que é só um, ter um Botafogo sempre no caminho das decisões - afirmou Artur Jorge.

Como foi a partida?

Em noite chuvosa no Rio de Janeiro, o Botafogo encontrou rapidamente o caminho para o gol. Carlos Alberto abriu o placar para os donos da casa com assistência de Igor Jesus logo aos oito minutos do primeiro tempo. A partir daí, o jogo ficou aberto para os dois lados. O Bahia melhorou na partida e trouxe perigo ao gol alvinegro, até que Caio Alexandre encontrou Arias na direita e fez o arco na medida pra Cauly, que apareceu nas costas da defesa pra empatar o marcador.

O jogo esfriou na segunda etapa. As duas equipes recuaram e foram mais cautelosas ao subir para o ataque. O Botafogo chegou mais vezes com perigo ao gol adversário, mas não conseguiu converter em gols. Poupado no primeiro tempo, Tiquinho Soares entrou em campo para o delírio da torcida, mas o placar permaneceu igual para as duas equipes.

O que vem por aí?

Agora o Botafogo volta à campo no sábado (3), às 20h, contra o Atlético-GO, no Antonio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida de volta da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira (7), em Salvador. O Alvinegro terá uma sequência de jogos decisivos fora de casa, em que busca voltar à liderança do campeonato nacional, e a classificação no mata-mata.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BAHIA

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 30 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN).

⚽ Gols: Carlos Alberto (8'); Cauly (45+1')

🟨 Cartões: Everaldo (Bahia)

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique; Savarino, Carlos Alberto, Igor Jesus

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel e Thaciano.