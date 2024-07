Árbitro processa John Textor, dono da SAF do Botafogo, por danos morais

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 14:18 • Rio de Janeiro (RJ)

VAR do confronto entre Botafogo e Palmeiras em 2023, Rafael Traci entrou com uma ação contra John Textor, dono da SAF do Alvinegro. No processo, o árbitro pede R$100 mil de indenização por danos morais.

Traci diz que Textor o acusou de manipulação em posts do Instagram. A ação foi feita na 4ª Vara Cível de Curitiba.

A defesa de Rafael Traci pede, em tutela de urgência, que John Textor retire as postagens feitas contra o árbitro sob pena de multa e que o empresário norte-americano se abstenha de mencionar o nome do juiz.

“Na data de 05 de junho de 2024, o réu o qual é o sócio proprietário da SAF – Sociedade Anônima de Futebol do time profissional Botafogo de Futebol de Regatas, publicou em suas redes sociais (Instagram) dois vídeo no qual acusa o autor que atuava junto ao VAR do jogo entre o Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2023, que este teria induzido o arbitro principal à expulsão do jogador Adryelson, situação que teria colaborado para a derrota do Botafogo pelo placar de 4 x 3“, diz a defesa de Traci no processo.