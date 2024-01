Nesta quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), o Botafogo recebe o Madureira no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela a estreia no Campeonato Carioca de 2024. O Madureira inicia no torneio tentando buscar sua primeira taça, enquanto o Glorioso é o quarto maior campeão, com 21 títulos. O jogo será trasmitido pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube.