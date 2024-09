Apesar de gafe de emissoras, destaque do Botafogo poderá atuar contra o São Paulo na Libertadores

Zagueiro Bastos, em ação pelo Botafogo contra o São Paulo, na ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 11:48 • Rio de Janeiro

Mesmo sendo punido cartão amarelo, o zagueiro Bastos, do Botafogo, não estará suspenso para o jogo de volta das quartas da Libertadores, contra o São Paulo, no Morumbis. Apesar da informação que foi divulgada nas transmissões da "Globo" e da "ESPN", a soma dos dois cartões amarelos da fase de grupos e na partida desta quarta (19) não suspendeu o angolano.

O regulamento do torneio prevê que os cartões sejam zerados ao entrar na fase oitavas de final. Portanto, o defensor poderá estar em campo contra o Tricolor fora de casa. Ele não tomou cartões nas oitavas de final contra o Palmeiras, na fase anterior.

Bastos levou dois amarelos na fase de grupos, nos jogos contra Universitario, no Peru, e Junior Barranquilla, na Colômbia. No jogo de ida das quartas, aos 27 minutos do segundo tempo, o zagueiro chegou atrasado em uma disputa com Luciano e acertou as travas da chuteira no pé do atacante do São Paulo.

Botafogo e São Paulo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Morumbis. Antes, o Glorioso encara clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, para defender a liderança do campeonato.