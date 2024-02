Assista à entrevista coletiva de apresentação de Luiz Henrique, novo atacante do Botafogo. Jogador fala oficiamente como atleta do Glorioso pela primeira vez, após ser adquirido em definitivo junto ao Real Bétis, da Espanha. O jovem de 23 anos custou 20 milhões de euros ao Alvinegro, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.