TIAGO NUNES

Essa versatilidade de Allan pode ajudar muito o treinador do Botafogo para a temporada 2024. Tiago Nunes pode "copiar" esquema que rendeu muitos frutos no Athletico-PR em 2019. No time campeão da Copa do Brasil, o técnico utilizava Wellignton como o único volante mais recuado, avançando Bruno Guimarães como uma ponte ao ataque e tornando o time mais defensivo sem a bola, mas com qualidade no ataque. Allan pode fazer os dois papéis.