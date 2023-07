Lage optou por escalar Danilo Barbosa ao lado de Marlon Freitas e encarregar Tchê Tchê de municiar o ataque. No entanto, as jogadas não funcionavam com naturalidade. O camisa 6 era facilmente neutralizado pela marcação adversária e sofria porque Di Plácido e Marçal não subiam para apoiar com tanta frequência. Com isso, o meio ficava encaixotado.