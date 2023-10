O departamento de futebol alvinegro ainda vai definir as situações de Lucas Perri e Adryelson. Os dois estão com a Seleção Brasileira na partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Caso não possam atuar, Gatito Fernández será o goleiro titular e Philipe Sampaio formará a zaga com Cuesta.