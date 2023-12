Entre amados e odiados, com aval para permanência ou que não farão falta em caso de adeus, os jogadores se preparam para entrar em campo pela última vez na temporada. Nesta quarta (6), o Botafogo vai enfrentar o Internacional, no Beira Rio, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 38ª do Brasileirão, precisando de uma combinação de resultados para encerrar o campeonato no G-4 e garantir classificação direta para a Libertadores.