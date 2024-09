Alex Telles é apresentado no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 16:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Alex Telles nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o jogador comentou sobre a conversa que teve com John Textor, dono da SAF do clube, no dia seguinte após a rescisão do contrato com o seu ex-time, o Al-Nassr.

- No primeiro dia que estive livre no mercado, o John já me ligou. Foi de extrema importância ouvir o projeto que o Botafogo está de dois anos para cá da voz dele, a forma como que ele está fazando o clube crescer e a ambição que ele tem para os próximos anos. Está formando uma grande instituição para o futebol mundial - disse Alex Telles.

Sobre a adaptação ao Botafogo e ao futebol brasileiro, Alex Telles comentou sobre o seu estilo de jogo e da sua situação física.

- Todos sambem a forma que gosto de jogar, sou um lateral muito ofensivo que gosta de fazer cruzamento, dar assistências, e evoluí na minha parte defensiva nos últimos anos. Fisicamente, todo lateral deve estar bem, tanto para atacar tanto para defender. Hoje, vim de outro país, outro futebol, com fuso horário diferente, mas cheguei há dois ou três dias para iniciar os treinamentos com meus companheiros e ajudar o Botafogo - analisou o lateral-esquerdo.

Além disso, Alex Telles também tem o objetivo de voltar à Seleção Brasileira. O jogador tem 12 jogos com a camisa canarinho e participou da última Copa do Mundo. Em pergunta do Lance!, o atleta falou sobre a lesão no joelho sofrida no Catar.

- Foi um baque muito grande na minha carreira, porque todo atleta sonha em chegar em uma Copa do Mundo e ser campeão mundial. Foi um trabalho muito árduo até lá para sair na terceira partida. Quando voltei, fui chamado duas vezes pelo Ramon e agora quero estar no meu melhor nível para voltar a seleção - comentou o jogador.

- Posso chegar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Para mim, o próximo momento é vestir a camisa do Botafogo da melhor maneira possível. Se eu render como posso render dentro de campo, os caminhos podem se abrir. Não fechei a porta da Seleção mesmo com a idade. Quem me conhece, sabe a rotina de profissionalismo que eu tenho. Venho com esse intuito, fazer o melhor para o Botafogo e pensar na Seleção - completou o novo reforço.

Para finalizar, Alex Telles brincou com a mística do número 13, idealizado por ele e pela torcida do Botafogo: "Telles no Fogão tem 13 letras".