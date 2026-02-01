Anselmi elogia Botafogo na derrota para o Fluminense e explica time misto: 'Melhor momento'

Técnico do Botafogo, Martin Anselmi analisou a derrota por 1 a 0 para o Fluminense neste domingo (1º), no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Já classificado, o Glorioso entrou em campo com equipe alternativa, e o técnico argentino afirmou que este era "o melhor momento" para rodar o elenco.

— Não gosto de perder, ninguém gosta. Acho que fizemos um bom primeiro tempo, com algumas jogadas que não fazíamos há muito tempo. Bastos está dentro dos nosso planos. É um elenco curto. Acho que esse era o melhor momento para dar esses minutos (a outros atletas). Ninguém gosta de perder. Mas também há coisas positivas. Voltou o Bastos, (jogaram) Kadu, Kadir. Temos que entender que em 48 horas já jogamos de novo, preparar o seguinte jogo. Não quero que a equipe bata num teto. Para seguir melhorando, temos que treinar. Para podermos treinar, temos que rodar. Se não consigo rodar, não consigo treinar nunca — declarou.

A grande notícia para o Botafogo no clássico foi o retorno de Bastos aos gramados. O angolano atuou pelos 90 minutos após quase um ano parado por causa de uma grave lesão. Anselmi elogiou o zagueiro e celebrou o retorno.

— Ninguém duvida da condição do Bastos. Sei o que ele é para o Botafogo, mas é normal que seu primeiro jogo depois de muito tempo ele vá encontrando esse timing que só vai conseguir jogando. Fico feliz que conseguiu jogar os 90 minutos, não tínhamos certeza se ele conseguiria. Eu poderia ter feito uma última mudança, mas estava apertado e tive que deixar até o final — afirmou.

Outras declarações de Anselmi após Botafogo x Fluminense

Elenco curto

— Acho que já falei sobre isso. Conseguimos dar minutos a jogadores que não vinham tendo, como o Bastos. O time lutou até o final, sinto muito orgulho disso. Nunca vamos ser uma equipe perfeita, mas temos que lutar. Às vezes vamos bem, às vezes vamos cometer erros… A entrega, a luta, o desejo de virar o jogo sempre tivemos, e isso é o positivo. O planejamento será parecido nas próximas semanas porque sabemos que temos pouco tempo. Vamos começar a jogar a Libertadores, quartas de final do Carioca e Brasileirão… Espero que consigamos resolver nossos problemas e possamos contar com mais jogadores.

Condições de Chris Ramos e Tucu Correa

— Estão evoluindo muito bem, mas ainda não estão prontos para voltar. Eles têm diferentes lesões. Chris Ramos sofreu um golpe, e esse golpe causou dor, não conseguia se movimentar sem dor. Não sou médico, mas não era conveniente que treinasse com dor porque poderia ser algo pior. Tucu é muscular, vem sobrecarregado, mas estão evoluindo muito. Já estão na fase de voltar a treinar com o grupo, daqui a pouco vamos contar com eles, mas não quero ter pressas. Quero que voltem e não tenham outra recaída.

Léo Linck

— Estamos muito parelhos na briga pelo gol, tanto Neto quanto Léo muito bem. É bom para mim, para o Botafogo, porque temos dois goleiros que podem jogar. Acho que é justo que tenham que seguir lutando pelo gol. Feliz pela atuação do Léo.

Intensidade baixa por conta da classificação antecipada?

— Não acho que diminuiu a intensidade. Eu gosto muito de competir e falei na pergunta anterior que estou orgulhoso da entrega da equipe. Quando o Botafogo está em campo o prestígio está em jogo e nossa identidade está em jogo. É impossível e inacreditável diminuir que jogamos com menos intensidade, a intensidade foi boa. Enfrentamos bons jogadores, com mudanças que dão mais qualidade à equipe. Nós lutamos até o final.

