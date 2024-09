Alex Telles admite frustração com empate do Botafogo contra o São Paulo: ‘Poderíamos ter saído com a vitória’

Alex Telles, em sua estreia no Botafogo, contra o Corinthians pelo Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 08:31 • Rio de Janeiro

Titular pela primeira vez na lateral-esquerda do Botafogo, Alex Telles admitiu um gosto amargo no empate contra o São Paulo, nesta quarta-feira (18), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Apesar da superioridade dos donos da casa, a defesa são-paulina minimizou os danos, e a decisão vai ficar para o Morumbis, quarta que vem.

➡️ Arthur Jorge lamenta empate do Botafogo na Libertadores: ‘Fizemos um jogo suficiente para ganhar’

- Saímos com aquele gostinho de que poderíamos ter saído com a vitória. Temos que focar no que a equipe criou desde o primeiro tempo, criamos muitas chances, sabíamos que o São Paulo viria de uma forma mais defensiva. É o primeiro tempo da decisão, não está nada decidido, assim como não estaria se ganhássemos. É focar nas coisas boas e não desistir. Agora é trocar o chip porque que temos jogo importante pelo Brasileiro, mas sabendo que a decisão na Libertadores ainda está aberta - disse Alex Telles, à “ESPN”.

Alex Telles estreou contra o Corinthians, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, saindo do banco, mas teve sua primeira experiência como titular da equipe de Artur Jorge. O defensor também fez uma avaliação sobre sua atuação em casa.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

- Fico muito feliz (com a oportunidade), vinha de uma semana me adaptando, por tudo que aconteceu, pela diferença dos campeonatos. Sou um cara muito profissional, estou muito adaptado, me fizeram eu me sentir muito bem, fui abraçado pelo grupo. Agora é cada vez mais pegar sequência para ajudar o Botafogo. - declarou o lateral-esquerdo.

Botafogo e São Paulo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Morumbis. Antes, o Glorioso encara clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, para defender a liderança do campeonato.