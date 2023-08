A confiança em seu espírito de luta move o Guaraní, do Paraguai, às vésperas da equipe encarar o Botafogo no segundo jogo das oitavas de final da Copa. Mesmo com a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo para os alvinegros, os "aborígenes" se espelham no empenho que a equipe teve no jogo de ida para conseguir se superar no Defensores del Chaco.