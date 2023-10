- Com imenso pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento do médico baiano Perseu Ribeiro Almeida, nesta madrugada, no Rio de Janeiro. Perseu usava a camisa do Bahia no momento do trágico episódio, ao lado dos colegas de profissão Diego Bomfim e Marcos Corsato, e foi sócio tricolor entre 2019 e 2021. Havia acabado de completar 33 anos, na terça-feira, enquanto participava de um congresso de ortopedia na cidade. Nosso repúdio e solidariedade a familiares e amigos - postou o Tricolor.