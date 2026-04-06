Vídeo mostra reação de Everton Ribeiro ao receber mosaico da torcida do Bahia

A torcida do Esporte Clube Bahia prestou homenagem ao meia Everton Ribeiro neste domingo (5), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A manifestação aconteceu antes da partida contra o Palmeiras. Os torcedores exibiram nas arquibancadas uma imagem do jogador acompanhada da frase "o que nos cura todo dia é o Bahia".

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Em outubro do ano passado, o jogador foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por um procedimento cirúrgico, felizmente, bem-sucedido. A homenagem também atingiu o ex-assessor do clube Bruno Queiroz que morreu em 2025 após complicações de um câncer.

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Ao término da partida, Everton Ribeiro agradeceu à torcida do Bahia pela homanegam.

— Muito grato. Agradeço muito a torcida, que me ajudou muito naquele momento. Homenagem bonita para mim e para o Bruno — agradeceu.

Capitão do time, Everton Ribeiro acumula mais de 130 jogos com a camisa do Bahia. O atleta participou das conquistas do bicampeonato baiano em 2025 e 2026. O meia também esteve presente na conquista da Copa do Nordeste e nas classificações para a Libertadores nas últimas temporadas.

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Everton Ribeiro vira mosaico na torcida do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Como foi Bahia x Palmeiras?

O Palmeiras venceu o Bahia na noite deste domingo (5), na Arena Fonte Nova, por 2 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e disparou na liderança. Jhon Arias abriu o placar, David Duarte empatou e, no final, Santiago Mino, contra, deu números finais ao duelo em Salvador.

Agora, com 25 pontos, o Palmeiras de Abel Ferreira tem cinco pontos de vantagem na ponta da tabela, enquanto o Bahia tem 17 e ocupa a quinta posição.