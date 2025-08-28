Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Fluminense
Tricolor quer chegar às semifinais pela primeira vez
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia está pronto para enfrentar o Fluminense às 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Rogério Ceni tem retorno importante e pode promover estreia, mas departamento médico cheio gera dor de cabeça na montagem do time.
Bahia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Onde Assistir
Convocado para a Seleção, Jean Lucas não joga final da Copa do Nordeste pelo Bahia
Bahia
Jogadores do Bahia celebram convocação de Jean Lucas: ‘Furamos a bolha’
Seleção Brasileira
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
A principal novidade deve ser a volta de Erick Pulga, que se recuperou de lesão na coxa e é cotado para estar entre os titulares.
Já o goleiro João Paulo, recém-contratado junto ao Santos, também treina com o grupo e está à disposição para disputar a vaga com Ronaldo. O atacante Sanabria, por sua vez, tenta recuperar as condições de jogo depois de quase três meses parado e é dúvida entre os relacionados.
O zagueiro Luiz Gustavo, outro reforço desta janela, também trabalha com o restante do elenco, mas não pode entrar em campo pela Copa do Brasil por já ter atuado pelo Vasco na terceira fase da competição.
Bahia tem DM cheio
Por outro lado, Rogério Ceni tem uma série de problemas com o alto número de atletas no departamento médico. Caio Alexandre, Ademir, Kanu e Erick seguem em tratamento na fisioterapia, enquanto Michel Araújo, Gilberto e Fredi Lippert estão em transição.
Assim, a provável escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo (João Paulo); Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez).
+ Convocado para a Seleção, Jean Lucas não joga final da Copa do Nordeste pelo Bahia
Como foi o último treino?
Os atletas começaram o dia com um trabalho de posse de bola em campo reduzido e, em seguida, a comissão técnica orientou um treino tático. Por fim, os defensores fizeram trabalhos específicos para a posição, enquanto o restante do grupo trabalhou finalizações.
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X FLUMINENSE
QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
- Matéria
- Mais Notícias