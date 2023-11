A goleada do Bahia por 5 a 1 diante do Corinthians não foi obra do acaso. Pelo menos é o que garante o meio-campista Thaciano, autor de dois gols na partida. O jogador afirmou com todas as letras: o Tricolor veio a Itaquera para vencer o Timão. Thaciano, no entanto, não contava com um resultado tão elástico para o Bahia.