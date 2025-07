O Bahia está pronto para enfrentar o Juventude às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com ausência de dois titulares e um reserva, Rogério Ceni vai ter que quebrar a cabeça para montar o time de olho em uma vaga no G-4.

O lateral-direito Gilberto e o zagueiro Ramos Mingo estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos e devem dar lugar a Santiago Arias e Gabriel Xavier, respectivamente.

Quem também desfalca a equipe é o atacante Tiago, que virou uma opção de ataque concreta para a equipe no banco de reservas e ganhou a confiança do treinador. O jogador, no entanto, sofreu uma lesão muscular na coxa e está em tratamento.

O volante Erick e o zagueiro Kanu seguem em recuperação depois de cirurgia para tratar lesão na coxa e na panturrilha, respectivamente, enquanto o zagueiro Fred se recupera de um trauma no joelho.

A boa notícia é o retorno do meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na partida contra o América de Cali, na última terça-feira.

Everton Ribeiro em treino do Bahia antes da partida contra o Juventude; veja abaixo a provável escalação (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Juventude tem: Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de rever erros e acertos contra o América de Cali, Rogério Ceni comandou um trabalho de posse de bola sob pressão e troca de passes. Em seguida, o treinador aplicou um trabalho tático e fez ajustes na equipe. Por fim, os atletas trabalharam finalizações.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X JUVENTUDE

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Fonte Nova, em Salvador;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa (SP);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).