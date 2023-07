Podendo ganhar até três posições no Campeonato Brasileiro em caso de um novo triunfo, o Bahia visitará o São Paulo, na manhã do próximo domingo (30), no Estádio do Morumbi. Diante do cenário em questão, o meio-campista Rezende ressalta a relevância da partida.



- Num campeonato por pontos corridos, toda rodada é igualmente importante, mas as circunstâncias são diferentes. Os três pontos seriam muito bem vindos, pois nos afastariam do Z4 e permitiriam que ganhássemos posições. No entanto, o confronto certamente será bastante duro, temos consciência disso - afirmou.