Os times se enfrentam no Morumbi, no domingo (30), às 11h, pelo Nacional

São Paulo x Bahia: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

Mandante nesta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Bahia no estádio do Morumbi, no domingo (30), às 11h.



O Tricolor busca a vitória para permanecer no G6 com uma vitória e colar no G4. O Bahia, no entanto, quer se livrar da zona de rebaixamento, já que está em 17º lugar.

Estatísticas



São Paulo e Bahia se enfrentaram pelo Brasileirão em 39 oportunidades, e os números são muito equilibrados: 14 vitórias do Tricolor Paulista, 13 empates e 12 vitórias do time baiano.



Em casa, no entanto, o São Paulo conquistou a maioria das vitórias. Foram 19 partidas no Morumbi, com 10 vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram os paulistas como favoritos. A vitória do Tricolor está pagando 1.57, com o empate em 4.0. A vitória do Bahia paga, até o momento, 6.0.



A sugestão de aposta de hoje é em uma vitória simples do São Paulo, podendo arriscar até um resultado exato por 1 a 0.

Momentos das equipes



O São Paulo vem de uma derrota para o Corinthians no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, por 2 a 1. No Brasileirão, também acabou derrotado na última rodada para o Cuiabá. Agora, o time paulista busca a reabilitação na tabela e sair dos 25 pontos.

O Bahia, com apenas 14 pontos e na 17ª posição do Nacional, precisa mais do que nunca da vitória para respirar na tabela. Uma derrota afundaria ainda mais a equipe no Z4.

Informações gerais do jogo