O Bahia anunciou nesta semana a saída do meio-campista Hiago. O atleta de 21 anos tinha contrato com o clube até o final de 2025, mas houve acordo amigável para a recisão. O jogador estava no clube há quatro anos e inclusive chegou a ser capitão do time em diversas oportunidades.



No ponto de vista de Hiago, um dos pontos que acabaram pesando para que ele ficasse mais inclinado a deixar o Esquadrão foi o desejo de receber mais chances de atuar:



- Todo jogador quer estar jogando. É o que amamos e sabemos fazer. Infelizmente, não estava tendo as oportunidades que desejava no Bahia e, por isso, abri mão do restante do contrato para buscar novos ares. O que eu quero, agora, é desenvolver minha carreira profissional junto com minhas habilidades. Mas sou muito grato ao clube por tudo o que ele me proporcionou durante esses quatro anos. Foi um tempo em que amadureci muito como jogador e aprendi a ser resiliente. Além de ter tido grandes experiências que acrescentaram tanto na minha vida pessoal quanto profissional.



Contratado junto ao Palmeiras, em 2019, o atleta somou 80 jogos pela equipe sub-20 desde que fez sua estreia, marcando seis gols e anotando duas assistências.



O jogador foi titular em diversas competições como a Copa São Paulo de Futebol Júnior bem como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Sub-20 além de ter ajudado o time na conquista de dois títulos estaduais da categoria. Em 2022, Hiago chegou a ser integrado ao time profissional, treinando todos os dias com a equipe principal.



- Ainda não tenho um destino certo, mas já vieram algumas sondagens de outros clubes. Junto com meu empresário, estamos decidindo o que é o melhor para a sequência da minha carreira. Busco minha consolidação no futebol profissional para cada vez mais alcançar objetivos maiores - finalizou.