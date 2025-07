O Bahia entra em campo às 18h30 (de Brasília) para enfrentar o Juventude, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

Depois do confronto contra o time gaúcho, o Bahia já começa a se preparar, na segunda-feira, para a partida contra o Retrô, marcada para as 19h30 desta quarta (horário de Brasília) pelas oitavas da Copa do Brasil, também na Arena Fonte Nova.

+ Bahia inicia sequência contra times da parte de baixo da tabela

Caio Alexandre em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ingressos Bahia x Juventude

A venda de ingressos para todos os torcedores do Bahia seguem abertas e exclusivamente online. Os sócios podem continuar normalmente com os check-ins. Mais de 27 mil pessoas já garantiram lugar na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

Basquete 3 x 3

Os times Bahia e Esquadrão avançaram para as quartas de final da Seletiva Challenger de basquete 3 x 3. A partir das 14h deste domingo (horário de Brasília), o Bahia encara o Paulistano, enquanto o Esquadrão enfrenta o Praia Clube. Os jogos acontecem em São Paulo e são transmitidos pelo Youtube.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Juventude (18h30 do dia 27/07) - 17ª rodada do Brasileirão; Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) - jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil; Sport x Bahia (16h do dia 02/08) - 18ª rodada do Brasileirão; Retrô x Bahia (19h30 do dia 05/08) - jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Bahia inicia sequência contra times da parte de baixo da tabela

➡️Ceni lamenta eliminação precoce do Bahia e comenta falha da defesa: ‘Infelicidade’

➡️Com falha da defesa, Bahia perde para o América de Cali e cai na Sul-Americana