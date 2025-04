O Bahia está definido para encarar o Nacional (URU) na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no Gran Parque Central, em Montevidéu. O time de Rogério Ceni tem o retorno de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na partida contra o Santos, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, além de mudanças na defesa e no meio-campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Time do Bahia antes da partida contra o The Strongest Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O treinador manteve David Duarte ao lado de Kanu na dupla de zaga e deixou o argentino Ramos Mingo, considerado titular, no banco de reservas. Outra mudança foi a entrada de Erick, artilheiro da equipe ao lado de Lucho Rodríguez com sete gols, na vaga de Caio Alexandre.

O volante, inclusive, balançou as redes na última partida contra o Santos e vai para a sua décima participação como titular nesta temporada.

Por fim, o goleiro Ronaldo manteve a titularidade, deixou Marcos Felipe no banco e vai para sua quarta partida seguida no onze inicial do Bahia.

continua após a publicidade

O Bahia, por outro lado, não tem o zagueiro Gabriel Xavier e o meia Michel Araújo à disposição para este confronto. Enquanto Gabriel trata uma lesão na panturrilha, Michel Araújo ainda passa por transição após problema muscular.

Escalações de Nacional e Bahia

Com as escalações de Nacional e Bahia definidas, o time uruguaio, comandado pelo técnico Pablo Peirano, entra em campo com: Mejía; Ancheta, Coates, Calione e Millán; Báez, Boggio e Oliva; Vargas, Herazo e Otero.

continua após a publicidade

Já o Bahia de Rogério Ceni tem: Ronaldo; Arias, Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

+ Saiba tudo sobre o Nacional, que estreia novo técnico contra o Bahia