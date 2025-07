As vendas de ingressos para a partida entre Bahia e Juventude, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão, estão abertas. Por enquanto, os torcedores visitantes e todas as categorias de sócios do Tricolor já podem garantir as entradas. A comercialização para o público geral começam às 10h deste sábado, pela internet.

As vendas no site começaram na última segunda para sócios, mas o público geral só vai ter acesso neste sábado. A compra será exclusivamente online até às 19h30 do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro da biometria facial.

Jogadores do Bahia no gramado da Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Preços dos ingressos para Bahia x Juventude

O Bahia disponibilizou valores promocionais para os ingressos, que variam de R$ 20 a R$ 250. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 66 (meia R$ 33);

Cadeira Superior Leste - R$ 70 (meia R$ 35);

Cadeira Norte - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Leste - R$ 86 (meia R$ 43);

Cadeira Especial Inferior - R$ 120 (meia R$ 60);

Cadeira Sudeste - R$ 86 (meia R$ 43);

Setor Superior Norte e Leste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 250;

Lounge Criança - R$ 165;

Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).

O que está em jogo?

O Bahia busca recuperação depois da eliminação para o América de Cali na Sul-Americana e sonha com vaga no G-4 do Brasileirão. A equipe está na sexta posição, com 25 pontos. Já o Juventude está em situação crítica na zona de rebaixamento, com 11 pontos, e tenta ganhar nova vida no campeonato.

Como chegar à Arena Fonte Nova?