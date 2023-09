O Bahia visita o Flamengo neste sábado (30), no Maracanã, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Agora técnico do Tricolor de Aço, Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Rubro-Negro em 2020. No entanto, como adversário, Ceni jamais venceu o adversário deste fim de semana como treinador.