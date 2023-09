O Bahia encerrou nesta sexta-feira (29) a preparação para a partida contra o Flamengo, neste sábado (30), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Após trabalho na academia e aquecimento com bola, os jogadores realizaram atividade técnica com trocas de passes, cruzamentos e finalizações. Ao fim, treinaram bolas paradas ofensivas e defensivas.