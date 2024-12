Adversário de estreia do Bahia na Copa Libertadores pode vir da altitude

O adversário de estreia do Bahia na Copa Libertadores da América, sorteado na tarde desta quinta-feira (19), ainda não está confirmado. Nomeado como Bolívia 2 nas bolinhas dos potes, faltando confirmar apenas pela classificação geral do Campeonato Boliviano, o mais provável é que seja o The Strongest, clube da capital La Paz. Segundo colocado na competição com 60 pontos (quatro atrás do Bolívar, já garantido na fase de grupos), o Strongest só perde a vaga se for ultrapassado pelo terceiro colocado, o Club Gualberto Villarroel San José, que tem 12 pontos a menos.

continua após a publicidade

➡️Conmebol define adversários de Corinthians e Bahia na Pré-Libertadores

O Strongest manda seus jogos no estádio Hernando Siles, em La Paz, a uma altitude de 3.600 metros acima do nível do mar. A partida de volta será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Os confrontos estão marcados para os dias 19 e 26 de fevereiro.

Caso se classifique, o Bahia ainda terá outro confronto eliminatório para assegurar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O chaveamento indica que o adversário sairá da partida entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile.

continua após a publicidade

O time uruguaio terminou o Campeonato Uruguaio na quarta colocação, enquanto o Ñublense fechou o Campeonato Chileno no nono lugar. A última vez que o Bahia disputou a Libertadores foi há 35 anos, em 1989, na melhor campanha da história da equipe baiana, quando foi eliminado nas quartas de final para o Internacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Bahia garantiu vaga para a Pré-Libertadores (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Veja os confrontos da Libertadores

Fase Preliminar 1

Bolívia 1 x El Nacional (EQU) - E1

Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) - E2

Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU) - E3

Fase Preliminar 2

Deportes Iquique (CHI) x Independente Santa Fé (COL) -C1

Bolívia 2 x Bahia -C2

Vencedor do confronto E3 x Cerro Porteño (PAR) -C3

E1 x Barcelona (EQU) -C4

Universidad Central (VEN) x Corinthians -C5

Colômbia 1 x Melgar (PER)- C6

Boston River (URU) x Ñublense (CHI) - C7

E2 x Boca Juniors (ARG) - C8

Fase Preliminar 3

C1 x C8

C2 x C7 (Bolívia 2 ou Bahia x Boston River (URU) ou Ñublense (CHI)

C3 x C6

C4 x C5 (Bolívia 1 ou El Nacional (EQU) ou Barcelona (EQU) x Universidad Central (VEN) ou Corinthians)