Em busca do acesso, Avaí registra número de torcedores superior ao de clubes da Série A

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 20:01 • Florianópolis (SC)

Após somar nove pontos nas últimas três rodadas da Série B, o Avaí terá mais um confronto decisivo na busca pelo acesso nesta terça-feira (27), diante do Coritiba, no Couto Pereira, às 21h30. Se em campo o momento é positivo, fora dele o clube também registrou marca expressiva nos últimos dias: atualmente, o Leão possui a vigésima maior torcida do país, superando até mesmo clubes da primeira divisão.

De acordo com levantamento feio pela Atlas Intel, a equipe catarinense possui mais torcedores do que cinco clubes que disputam a principal divisão do futebol nacional: Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma, Bragantino e Juventude. Entre os clubes da Série B, o Leão da Ilha fica atrás somente de Santos, Sport e Ceará. Ao todo, o ranking contou com um total de 45 times.

A pesquisa ainda aponta que a torcida do Avaí é a maior de Santa Catarina, com números superiores aos dos rivais no estado. Presidente do clube, Júlio César Heerdt celebra a marca atingida.

- Só temos a agradecer à torcida por essa marca. Temos trabalhado firme em ações de aproximação com nosso torcedor, criando novos produtos e serviços, investido em planos de sócios mais atrativos, reformando bares e áreas comuns da Ressacada. Tudo para proporcionar ainda mais conforto e qualidade aos avaianos - disse o dirigente.

Na atual temporada, o principal objetivo do Avaí é o retorno à elite do futebol brasileiro. Hoje, a equipe ocupa a sétima colocação da Série B, com 34 pontos e quatro a menos que o Mirassol, primeira equipe no G4. Para atingir essa meta, o clube tem procurado se organizar além das quatro linhas.

- Desde o início da gestão, temos concentrado nossos esforços em colocar o clube novamente em evidência no futebol brasileiro. Ao longo dos últimos anos, prezamos pela saúde financeira e realizamos movimentos condizentes com nossa realidade. Os resultados do trabalho não são imediatos, mas temos plena certeza de que o Avaí voltará a figurar entre as principais equipes do país - complementa o mandatário da equipe catarinense.

