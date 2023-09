Nesta semana, Arturo Vidal virou grande preocupação para o Athletico-PR. Na partida entre Chile e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o volante foi substituído, aos 27 minutos do segundo tempo, com dores no joelho. Posteriormente, o departamento médico da federação confirmou uma lesão traumática aguda do menisco com bloqueio articular do joelho direito.