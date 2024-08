Em alta no Athletico Paranaense, meio-campo Christian sonha com a Europa

Christian comemorando gol pelo Athletico Paranaense (Foto: Gabriel Machado / AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 22:04 • Rio de Janeiro

O meio-campo Christian segue acumulando dados estatísticos importantes com a camisa do Athletico Paranaense. Nesta quinta-feira (15), o camisa 88 marcou mais um gol pelo Furacão, desta vez, na vitória de virada sobre o Belgrano por 2 a 1, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-americana, na Ligga Arena, em Curitiba.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O gol do Piá do Caju foi o quinto dele na história da competição. Agora ele é o terceiro entre os maiores artilheiros do clube na Sula. Nikão com nove gols é o líder, com Pablo e Mastriani com seis, empatados na segunda colocação e Christian, com cinco.

- Vai de uma junção das características. Não só eu, mas como também o Erick com a essa chegada na área. Foi um belíssimo cruzamento igual ao que tive no primeiro tempo com Canobbio, que me deu assistência contra o Cerro Portenho. Hoje fiquei muito feliz por ter conseguido infiltrar e concluir. – disse Christian, em entrevista coletiva pós-jogo contra o Belgrano.

O meio-campo é o destaque do Furacão na temporada. Em 2024, foram 38 jogos e cinco gols, a segunda temporada artilheira, depois do ano passado, quando foi às redes sete vezes. Em alta, Christian foi perguntado sobre jogar na Europa.

- Tenho um objetivo aqui no clube, mas também penso, em um dia, jogar na Europa. Fico muito feliz em poder ajudar minha equipe, feliz com o professor (Varini) que tem observado meu potencial e vem usando minhas características para continuar dando o melhor dentro de campo. Estou me cuidando cada vez mais, não só no clube, mas também fora e tratando a mente, feliz de estar crescendo. Espero continuar ajudando. – comentou.

Camisa 88 está entre os três maiores artilheiros da história do Furacão na Sul-Americana (Foto: @bkzphoto e @ducaneppelefotos)

Sobre o duelo de volta, o jogador afirma saber que enfrentará um jogo duro, mas confia muito no esquema que será montado por Varini na Argentina.

- O professor já tem o jeito que vamos jogar lá. Acho o Athletico um time muito copeiro, que sabe jogar partidas de eliminatórias, os mata-matas, não é à toa que a gente já tem chegado em muitas finais. Acho que agora tem que pensar no final de semana que será muito importante, temos uma meta para subir na tabela (Brasileiro), lá (Argentina) o professor já tem certinho as características de cada um para gente fazer um grande jogo. – finalizou.

O Athletico Paranaense seguirá na maratona de jogos importantes. Em oitavo na tabela de classificação no Brasileirão e, com duas partidas a menos, o Furacão receberá o Juventude, no domingo (18), às 18h30, na Ligga Arena em Curitiba, pelo jogo da 23ª rodada.