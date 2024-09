Varini comandando treino do Athletico-PR (Foto: Cahuê Miranda/Athletico-PR)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro

O Athletico-PR recebe o Vasco pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), e o desempenho do técnico Martín Varini em copas é uma das esperanças do torcedor athleticano para avançar para a próxima fase da competição.

Varini já comandou o Athletico-PR em 15 partidas, com sete vitórias, dois empates e seis derrotas. No entanto, os números melhoram consideravelmente quando se considera apenas os jogos eliminatórios de copa: são seis vitórias, um empate e uma derrota, sendo a única derrota contra o Vasco no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, por 2 a 1. Desta forma, o desempenho de Varini em jogos eliminatórios, que beira os 80%, é uma das esperanças do torcedor do Athletico para conseguir reverter o placar do primeiro jogo.

Provável escalação: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani.

No Campeonato Brasileiro, Varini tem enfrentado dificuldades para pontuar. Desde seu primeiro jogo na competição, quando se tornou o treinador efetivo mais jovem no Campeonato Brasileiro desde 2003, ele comandou o Athletico-PR em sete oportunidades, mas pontuou em apenas dois jogos, com um empate e uma derrota. Seu aproveitamento no campeonato é de 19,05%, deixando o clube na 12ª colocação e a apenas quatro pontos do Z-4.

Vasco e Athletico-PR se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (11). A bola vai rolar na Ligga Arena, em Curitiba.