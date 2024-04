(Foto: José Tramontin/athletico.com.br)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Danubio e Atletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideo, com transmissão da ESPN e no Star+.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Com o Athletico invicto na Sul-Americana, o técnico Cuca não relacionou diversos titulares, e a expectativa é de um jogo equilibrado no Uruguai. As odds disponiveis no Lance! Betting mostram isso de forma clara, apontando 3.73 para um triunfo do Danubio, 3.28 no empate e 2.05 para uma vitória do Furacão.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Danubio e Athletico-PR pela Sul-Americana (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Danubio x Athletico-PR

3ª rodada - Fase de grupos Copa Sul-Americana

Data e horário: quarta-feira, 24 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevideo, Uruguai

Onde assistir: ESPN e Star+

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

VAR: Augusto Menendez (PER)

Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER)

Mastriani pode ser titular no Furacão (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Brasileirão

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DANUBIO (Técnico: Mario Saralegui)

oicoechea, Ancheta, Lucas Ferreira, Fracchia e Saravia; Santiago Romer, Kevin Lewis, Rossi e Sanseviero; Sebastián Fernández e Leyes

ATHLETICO-PR (Técnico: Cuca)

Bento; Madson, Kaique Rocha (Marcos André), Gamarra e Fernando; Felipinho, Alex Santana, Christian (Cuello) e Zapelli (Julimar); Canobbio e Mastriani